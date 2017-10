SCM-Cheftrainer und Geschäftsführer Sport Bennet Wiegert wird in einer Pressemitteilung zitiert: "In den letzten Wochen hat sich abgezeichnet, dass wir uns inhaltlich auf keine Vertragsverlängerung mit Nemanja Zelenovic verständigen können. Durch die nun getroffenen Personalentscheidungen haben beide Seiten aber frühzeitig Klarheit über die Zukunft." Über Neuzugang Lagergren sagte er: "Sein Wechsel in die Bundesliga ist ein folgerichtiger Schritt und wir sind froh, dass er sich trotz weiterer Angebote aus der HBL für den SCM entschieden hat. Seine gemeinsamen Spielzeiten mit Christian O' Sullivan werden ihm den Einstieg in Magdeburg erleichtern."