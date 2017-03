Für den Thüringer HC war dieses Spiel eingerahmt von der Champion League: Am vergangenen Wochenende gab es an der Wolga eine knappe und unnötige Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Astrakhanochka HC. Am kommenden Sonntag empfangen die Spielerinnen von Herbert Müller zuhause FTC Budapest. Nur ein Sieg hält die Chancen auf ein Weiterkommen aufrecht.