Die Schulden des Bundesligisten von 900.000 Euro hält der Politiker für keine ausweglose Situation: "Ziel ist es, den Handball am Standort Leipzig in die nächste Saison und natürlich auch darüber hinaus fortzuführen." Eine Unterstützung der Stadt könne aber nur am Ende des Weges stehen, nicht am Anfang, so Rosenthal. Der 42-Jährige sagte: "Die Probleme momentan liegen im internen Ablauf beim HCL, das muss kritisch analysiert werden." Einen Neuanfang in der dritten Liga sehe der Sportbürgermeister nicht als Lösung, weil ein sportliches Aushängeschild der Stadt Leipzig zunächst verschwinden werde.

HCL-Manager Kay-Sven Hähner hat viel zu tun (Archiv). Bildrechte: IMAGO