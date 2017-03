Mit Leipzig gewann sie zwei Mal den deutschen Pokal. Nach Shenia Minevskaja, Anne Hubinger und Katja Kramarczyk ist sie die vierte Nationalspielerin, die die Messestädterinnen verlässt. "Wir bedauern den Weggang von Saskia sehr, denn sie hat in den vergangenen sechs Jahren in Leipzig maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des HCL gehabt und für Verein und Mannschaft immer alles gegeben,“ kommentierte Teammanager Thomas Klein den Wechsel. Der HCL will nun verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen.

