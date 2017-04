Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben bei ihrer Generalprobe eine Woche vor dem Final Four des DHB-Pokals nur haarscharf eine Überraschung verpasst. Beim Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen verlor das Team von Trainer Christian Prokop am Samstagabend nach einer umkämpften Partie in der Schlussminute noch mit 23:24 (12:10).

Der Gastgeber ging schnell in Führung, aber der SC DHfK ließ sich nicht beeindrucken und war beim 5:6 wieder dran. Trotz einiger Zeitstrafen lagen die Gäste beim Stand von 9:8 das erste Mal vorn. Das bittere Aus in der Champions League gegen den THW Kiel vor zwei Tagen steckte den Rhein-Neckar Löwen noch in den Knochen. Bis zur Pause ging das Prokop-Team mit zwei Treffern in Front.