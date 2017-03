Für andere beginnt am Aschermittwoch die enthaltsame Zeit, für die Spieler und Fans des SC DHfK hatte sie ein Ende. Nach zehn Wochen Pause gab es wieder ein Bundesliga-Heimspiel. Und man merkte den Leipzigern an, dass sie nach zuletzt drei Niederlagen und einem Unentschieden wieder gewinnen wollten.

Die Partie begann intensiv und torreich. Es ging hin und her, die Leipziger übernahmen mit 5:4 zum ersten Mal die Führung. Nach dem 5:5 war Zeit für Leipzigs Schlussmann Jens Vortmann. Für sage und schreibe zwölf Minuten am Stück hielt er alles, was auf seinen Kasten kam. Er hielt in der ersten Hälfte über 46 Prozent der auf sein Tor geworfenen Bälle - Weltklasse. Der SC DHfK zog auf 12:5 davon, Christoph Steinert mit vier Toren war erfolgreichster Schütze zum 15:8 - Halbzeitstand.