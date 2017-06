"Er ist mit vollem Herzblut hier dabei. Uns muss nicht bange sein vor der Zukunft", betonte Geschäftsführer Karsten Günther am Sonnabend in der Pause im MDR. Bis zum Amtsantritt von Prokops Nachfolger Michael Biegler am 1. Januar 2018 wird Co-Trainer André Haber die Mannschaft übernehmen.