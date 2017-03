Die Franken schafften nur beim 1:0 in der ersten Minute eine Führung, danach nahmen die Sachsen das Heft des Handelns in die Hand. Über die Stationen 4:2 (6.) und 6:3 (9.) erspielte sich der SC DHfK eine Vier-Tore-Führung in der 13. Minute. Bei der blieb es zur Pause (18:14), auch dank einiger starker Paraden von Schlussmann Jens Vortmann.