Oh, oh! Was war das denn? Die "Grün-Weißen" erlebten gegen die Ostwestfalen eine erste Hälfte zum Vergessen. Eine 3:0-Führung war schnell futsch. Das Team von Lübbecke-Trainer Aaron Ziercke riss mit fünf Toren am Stück die Partie an sich. Die Leipziger hatten unter anderem über die Außen erhebliche Probleme: Lucas Krzikalla scheiterte dreimal an Nettelstedts Torwart Peter Tatai bzw. dem Pfosten. Und auch Lukas Binder biss sich dreimal an dem überragenden Schlussmann die Zähne aus. Trainer André Haber reagierte und brachte Peter Strohsack und Yves Kunkel. Der entstandene Rückstand von sechs Toren schmolz aber auch zur Pause nicht. Selbst für Philipp Weber, den Toptorjäger der vergangenen Saison, war der erste Durchgang eine Katastrophe. Vier Würfe, viermal war der Ball nicht drin.

SC-DHfK-Trainer André Haber (Archiv). Bildrechte: IMAGO