Nach der Partie wurde das Viertelfinale des DHB-Pokals gelost. Der SC DHfK Leipzig und der SC Magdeburg bekommen es mit schweren Gegnern zu tun. Am 6./7. März müssen die Sachsen zum amtierenden Meister Rhein-Neckar Löwen. Magdeburg tritt bei den Füchsen Berlin an. Die Sieger der Duelle qualifizieren sich für das Final Four am 5./6. Mai 2018 in Hamburg. In der Vorsaison schaffte es Leipzig bis ins Halbfinale - der SCM gewann 2016 den Titel.