Dabei stehen für die Mannheimer am Wochenende sogar zwei Partien an. Am Sonntag muss sich das Team noch beim FC Barcelona in der Champions League beweisen. SC-DHfK-Trainer André Haber macht sich aber keine Hoffnungen, dass der Gegner seine Topspieler schont: "Wenn am Samstagabend sechs Millionen zugucken, glaube ich nicht, dass die Rhein-Neckar Löwen teilweise mit der zweiten Reihe spielen. So eine richtige zweite Reihe gibt es dort auch gar nicht." Nationalspieler wie Patrick Groetzki und Hendrik Pekeler kennt fast jeder von den Partien der "Bad Boys". Und dann gibt es zum Beispiel noch Rückraumspieler wie der dänische Olympiasieger Mads Mensah Larsen. Haber erklärte: