Handball | 1. Bundesliga SC DHfK kämpft sich gegen SCM zurück

32. Spieltag

Der SC DHfK Leipzig und der SC Magdeburg haben sich in einem umkämpften Ost-Duell unentschieden getrennt. Nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten hieß es am Ende 24:24. In der Hinrunde wurden die Punkte beim 21:21 ebenfalls geteilt.