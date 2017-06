Am 16. November 2016 war ein neuer Tiefpunkt beim SC Magdeburg erreicht. 22:37 verloren die Elbestädter gegen Hannover-Burgdorf, die höchste Heimniederlage in der langen und ruhmreichen Geschichte des SCM. "Wiegert raus" kommentierte ein User auf MDR.de. Wer hätte damals gedacht, dass die Magdeburger am Ende doch einigermaßen zufrieden diese Saison bilanzieren können?

Doch auf die Rekordpleite folgte eine ebenso rekordverdächtige Serie: Nach einer erwartbaren Niederlage gegen Rekordmeister THW Kiel blieb der SCM bis zum Saisonende in 19 Partien ohne Niederlage, darunter so starke Spiele wie das 35:32 über den späteren Meister Rhein-Neckar Löwen am 18. Spieltag oder das 27:26 gegen Kiel vier Spieltage später. So landete der SCM in der Endabrechnung auf dem fünften Platz und qualifizierte sich damit wie in der Vorsaison für den EHF-Pokal.