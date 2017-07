Handball | 1. Bundesliga SC DHfK Leipzig startet in die Saisonvorbereitung

Neues Trikot und neuer Cheftrainer: Bundesligist SC DHfK Leipzig ist am Donnerstag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Die "Grün-Weißen" haben aber auch bekannte Gesichter in ihren Reihen. Die Erfolgsmannschaft der vergangenen Saison bleibt größtenteils zusammen.