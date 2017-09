Die ungeschlagenen Gäste aus Hannover begannen selbstbewusst in Leipzig und gingen durch Häfner früh mit 2:0 in Führung. Doch der SC DHfK ließ sich davon nicht beeindrucken und verlangte dem Tabellenführer alles ab. So gab es in der 15. Minute nach einem Tempogegenstoß den ersten Ausgleich der Partie durch Kunkel. Im weiteren Verlauf der 1. Hälfte ging es hoch und runter und keiner Mannschaft gelang es, sich abzusetzen, auch, weil die Hausherren immer wieder am Pfosten scheiterten. So ging es mit 11:11 in die Halbzeit.