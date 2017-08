Der SC DHfK Leipzig bleibt in der Erfolgsspur. Nach dem Auftaktsieg bei der GWD Minden konnten sich die Grün-Weißen auch gegen den TV Hüttenberg durchsetzen. Durch das knappe 26:25 (14:10) am Donnerstagabend rücken die Sachsen in Tabelle zunächst auf Rang zwei vor, Hüttenberg fällt auf Platz 16 zurück. Beste Werfer bei den Leipzigern waren wie gegen Minden Yves Kunkel mit sieben und Vorjahres-Torschützenkönig Philipp Weber mit fünf Toren, beim TVH traf Ragnar Johannson sechsfach.