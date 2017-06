"Es war eine Riesen-Saison für uns, sowohl in der Liga als auch im Pokal. Wir wollen noch einmal alle an einem Strang ziehen und unseren Fans ein tolles Spiel liefern", sagte Torhüter Jens Vortmann vor dem Saisonfinale. Bisher wurden 4.800 Tickets abgesetzt, wie der Verein am Freitag mitteilte.



Rechtsaußen Lucas Krzikalla hofft, dass die Zuschauer noch einmal Handball in Bestform zu sehen bekommen: "Wir sind fit und heiß auf das Spiel. Ob wir das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben, werden wir am Samstag sehen. Ich denke schon, dass es mit einer proppenvollen Arena und den vielen Zuschauern ein geiles Event wird – und damit ein schöner Abschluss."

Lucas Krzikalla. Bildrechte: dpa