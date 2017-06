Bester SCM-Werfer vor 6.722 Zuschauern war Mads Christiansen mit zehn Treffern. Vor der Begegnung verabschiedeten die Magdeburger eine Reihe von Spielern, darunter Urgesteine wie Fabian van Olphen (seit 2006 im Verein) und Yves Grafenhorst (seit 1997). Danach sahen die Fans eine enge erste Hälfte, in der sich lange Zeit kein Team absetzen konnte. Der Bergische HC ging zwischenzeitlich sogar in Führung (7:8/12.). Nach rund 20 Minuten drehten die Elbestädter die Partie und bauten über Michael Damgaard und van Olphen den Vorsprung auf fünf Treffer aus (17:12/25.). Die ersten Minuten nach der Pause konnten die Gäste noch mithalten, dann allerdings straffte sich der Gastgeber. Die Magdeburger waren in Abwehr und Angriff nun viel konsequenter und zogen unaufhaltsam davon. Besonders Jacob Bagersted und Torjäger Robert Weber waren maßgeblich daran beteiligt. Den Schlusspunkt setzte Grafenhorst mit seinem Treffer zum 41:29.

Bildrechte: IMAGO