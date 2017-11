Im Vorjahr hatte mit Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen bereits ein Bundesligist das Finalturnier ausgerichtet. Mit Magdeburg, Göppingen und den Füchsen Berlin nehmen drei deutsche Kubs ab Mitte November an dem Wettbewerb teil. Alle drei hatten im vergangenen Jahr auch das Final Four erreicht. Magdeburg trifft in der 3. Runde des EHF-Pokals am 19. November zu Hause auf den rumänischen Club HC Dobrogea Sud Constanta. Das Rückspiel steht am 26. November an.

Platz drei gelingt 2017 im Siebenmeterwerfen gegen den französischen Klub St. Raphael. Bildrechte: IMAGO