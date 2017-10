Im zweiten Durchgang lief es lange nicht so richtig für den SCM. Trainer Wiegert sagte beim Spielstand von 23:25: "Jetzt machen wir uns das Leben selber schwer." Auch in der Folge lief seine Mannschaft oft hinterher. Eine nervenaufreibende Schlussphase stand an. Und in dieser glänzten die Magdeburger plötzlich in Unterzahl: Nemanja Zelenovic und Matthias Musche drehten die Partie zu einer 29:27-Führung (56.). Am Ende hieß es 31:29.

SCM-Trowart Jannick Green war mit seinen Paraden ein starker Rückhalt. Bildrechte: IMAGO