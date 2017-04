Nach der Auslosung am Dienstag in Wien herrschte beim SCM gedämpfter Optimismus. "Leichte Gegner gibt es im Viertelfinale nicht mehr. Auch die Papierform zählt nichts" , sagte Magdeburgs Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt zu den Duellen gegen den Sechsten der spanischen Liga. Der in Pamplona spielende Klub erlebt gegen Magdeburg eine Europapokal-Viertelfinal-Premiere.

Der SCM zog als Gruppensieger ins Viertelfinale ein. Bildrechte: IMAGO

Das Hinspiel findet am 22. April in Pamplona statt. Eine Woche später fällt in Magdeburg dann die Entscheidung. Neben dem SCM kämpfen auch Melsungen und die Füchse Berlin um den Einzug in das Final-4-Turnier Ende Mai in Göppingen. Melsungen muss sich mit St. Raphael aus Frankreich auseinandersetzen, die Füchse treffen auf den ungarischen Klub Grundfos Tatabanya KC.



Als Gastgeber des Final Four ist Titelverteidiger Frisch auf Göppingen für das Halbfinale gesetzt. Sollten alle drei Bundesligisten weiterkommen, wäre die Endrunde am 20./21. Mai erstmals eine rein deutsche Angelegenheit.