Die Füchse Berlin bekommen es zudem mit dem französischen Vertreter St. Raphael Handball zu tun. Berlin traf bereits in der Gruppenphase auf St. Raphael. In eigener Halle gab es einen Sieg, auswärts verloren die Füchse. St. Raphael Handball hatte sich im Viertelfinale gegen die MT Melsungen durchgesetzt und damit ein Final Four mit vier Bundesligisten verhindert.