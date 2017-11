Die Magdeburger gerieten zu Spielbeginn direkt in Rückstand und liefen diesem oft hinterher. Hinten präsentierten sie sich meistens kompakt. Doch vorn verwarfen Christian O’Sullivan, Damgaard und Co. zu viele Würfe aus aussichtsreichen Positionen. Nach der Partie erklärte Trainer Bennet Wiegert:

Zudem waren die Hausherren mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen unzufrieden. Linksaußen Matthias Musche musste für zwei Minuten von der Platte (10.). Dann wurde auch noch Trainer Wiegert verwarnt (29.). Der Coach sagte in einer Auszeit: "Wir lassen uns nicht auf den Kampf mit den Schiedsrichtern ein. Das machen die Zuschauer."

Das Duell mit den Mannheimern nahm der SCM an, verlor es aber. Gespickt mit Nationalspielern wie Patrick Groetzki und Hendrik Pekeler war das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen in vielen Belangen überlegen, zeigten sich abgezockt. Es zeigte, dass die dritte Deutsche Meisterschaft in Folge durchaus möglich ist.