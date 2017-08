Magdeburg versuchte vor 5.521 Zuschauern von Beginn an, das Spiel schnell zu machen. Torjäger Weber gelang beim 1:1 das erste SCM-Tor der Saison. Doch die Gäste spielten in der Anfangsphase gut mit und lagen dreimal vorn (3:2). Magdeburg ging beim 4:3 von Matthias Musche erstmals in Führung.