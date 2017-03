Der SC Magdeburg hat den Einzug ins Viertelfinale des EHF-Cups vorzeitig perfekt gemacht. Das Team von Trainer Bennet Wiegert setzte sich im Heimspiel der Gruppe C klar mit 36:24 gegen den dänischen Vertreter KIF Kolding durch und kann nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden.

Michael Damgaard erzielte gegen Kolding elf Tore. Bildrechte: IMAGO

Vor 4.351Zuschauern hatte Magdeburg gegen die Gäste nur wenig Mühe. Kolding lag lediglich zu Beginn in Front (0:2/3.), ehe der SCM aufdrehte. Durch eine starke Offensivleistung baute der Bundesligist die Führung bis zur Pause sukzessive aus (19:12). Auch nach Wiederanpfiff ließen die Gastgeber nur wenig zu. Den Leistungsträgern Michael Damgaard und Finn Lemke wurde eine Verschnaufpause gegönnt und durften über weite Strecken auf der Bank sitzen. Bester Werfer war Damgaard mit elf Toren und Morten Björnshauge (6) für die Gäste. Das letzte Gruppenspiel bestreitet der SCM am 1. April in Tatabanya.