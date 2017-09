Sicherer SCM-Rückhalt: Jannick Green Kreyberg (Archivbild). Bildrechte: IMAGO

Bei den noch ungeschlagenen Hannoveranern fand der SCM zunächst nicht so recht ins Spiel. Hannover begann konzentriert und führte bald 4:2 (7.). Mit zunehmender Spieldauer in der ersten Hälfte lief SCM-Keeper Jannick Green Kejberg aber zu Höchstform auf. Die Gastgeber bissen sich zusehends die Zähne am starken SCM-Schlussmann aus. Zudem packte die SCM-Abwehr besser zu und ließ die Angriffe der "Recken" verpuffen. Vorn zeigten sich zudem die SCM-Werfer Christiansen und Weber treffsicher. Der SCM ging in Führung und baute dieses bis auf Sechs Tore aus (14:8/25.).



Chancenverwertung, Paraden, Tore - in der ersten Hälfte lag der SCM in fast allen Statistiken vorn.