Das Publikum in Magdeburg bekam von Beginn an einen engagierten SCM zu sehen, der in der 3. Minute durch Pettersson das erste Tor der Partie erzielte. Das Team von Bennet Wiegert erwischte einen sehr guten Start und konnte sich früh absetzen. Vor allem Keeper Jannick Green hatte einen Sahnetag und brachte die Angreifer der Gäste immer wieder zur Verzweiflung. Ein weiteres Mittel zum Erfolg waren die sehr gut ausgespielten Tempogegenstöße der Magdeburger, sodass sie in der 22. Minute bereits mit 13:7 führten. Kurz vor der Halbzeit spielte sich der SCM in einen Torrausch, bei dem Chrapkowksi sogar ein lupenreiner Hattrick gelang. So ging es mit einem deutlichen 19:11 in die Kabinen.

Gelangen drei Treffer hintereinander: Piotr Chrapkowksi Bildrechte: IMAGO