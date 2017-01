Wie in jedem Winter darf das Hallenturnier in Dessau im Vorbereitungsprogramm nicht fehlen. Vor einem Jahr sind sich die beiden mitteldeutschen Teams beim traditionellen Cup in der Anhalt-Arena aus dem Weg gegangen. Auch bei der 18. Auflage des Turniers am 22. Januar stehen die Mannschaften aus Magdeburg und Leipzig in unterschiedlichen Gruppen.