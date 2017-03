Der SC Magdeburg bejubelte mit seinen Fans am Mittwochabend den 16. Saisonsieg.

Der SC Magdeburg bejubelte mit seinen Fans am Mittwochabend den 16. Saisonsieg.

Der SC Magdeburg bejubelte mit seinen Fans am Mittwochabend den 16. Saisonsieg. Bildrechte: IMAGO

Der SC Magdeburg hat auch im Handball-Traditionsduell gegen den VfL Gummersbach die Oberhand behalten. und deutlich mit 32:26 (15:12) gewonnen. Vor 5296 Zuschauern feierte der SCM in der heimischen Arena den 16. Saisonsieg und baute den Vorsprung auf den Tabellensechsten SC DHfK Leipzig auf sieben Punkte aus. Magdeburg hat damit aus den vergangenen zehn Bundesligapartien 19 von 20 möglichen Zählern geholt.

In einer zerfahrenen ersten Hälfte mit zahlreichen Zeitstrafen lief der SCM zunächst einem Rückstand hinterher. In der achten Minute gingen die Gastgeber mit 4:3 in Führung. Kurz vor der Halbzeit hatten sich die Elbestädter einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeitet (13:10/26. ). Gummersbach konnte sich vor allem bei Keeper Carsten Lichtlein bedanken, der fünf Paraden zeigte und auch einen Siebenmeter hielt.