Im Anschluss an das Bundesliga-Topspiel wurden am Mittwochabend die Paarungen für das Final-Four um den DHB-Pokal gelost. Demnach trifft der deutsche Meister Thüringer HC auf TuS Metzingen. Gastgeber SG BBM Bietigheim spielt gegen den Buxtehuder SV. Vorjahressieger HC Leipzig war in der 2. Runde gegen den Buxtehuder SV ausgeschieden. Die Pokal-Endrunde findet am 27. und 28. Mai in Bietigheim statt.