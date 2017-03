Vor dem Spiel war ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. Immerhin empfing der aktuell Vierte der Tabelle (Leipzig) den Fünften. Bis zur 13. Minute war das Spiel tatsächlich ausgeglichen. Doch dann folgte eine Schwächephase der Leipzigerinnen. Vor allem im Angriff lief nicht viel zusammen. Die Torfrau des BSV, Antje Lenz, nutzte das, um mit starken Paraden ins Spiel zu finden. Die Auszeit von HCL-Trainer Norman Rentsch in der 19. Minute beim Spielstand von 10:6 änderte nichts am Verlauf der Partie. Die Spielerinnen aus Norddeutschland zogen sieben Punkte davon. Vor allem Kreisläuferin Annika Meyer stellte die Leipziger Abwehr immer wieder vor Probleme.

Bis zur Halbzeit kamen die Leipzigerinnen zwar wieder auf drei Punkte heran, dennoch hatte Buxtehude den besseren Eindruck bis dahin gemacht. Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild wie in der ersten Hälfte. Zunächst sahen die 1284 Zuschauer in Buxtehude ein sehr ausgegliches Spiel.

Nach 40 Minuten gewann das Spiel etwas an Schärfe und die Zeitstrafen häuften sich. Dirk Leun, Trainer des BSV, nahm eine Auszeit und seine Mannschaft erhöhte in der Folge die Gangart. Auf der Gegenseite häuften sich die Fehlwürfe beim HCL.



Beim 30:20 in der 25. Minute nahm Norman Rentsch erneut eine Auszeit. Dieses Mal zeigte die Ansprache Wirkung und die Spielerinnen wurden in der Verteidigung wieder sicherer. Am Gesamtergebnis änderte das jedoch nichts mehr. Das Spiel endete mit 31:24.