Lediglich in den ersten Minuten entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Doch ab der achten Minute gingen die Thüringerinnen mit einem Tor von Kerstin Wohlbold (4:3) in Führung, die sie bis zur Pause nicht mehr hergeben sollten. Danach erhöhten Saskia Lang und Lydia Jakubisova sogar auf eine Viertore-Führung und die Gastgeber aus Ostwestfalen nahmen ihre erste Auszeit. Dass sich im Folgenden jedoch nichts am Spielverlauf änderte, lag vor allem an der robusten und stabilen Abwehr und mehreren erfolgreichen Kontern des THC. In die Pause ging die Mannschaft von Herbert Müller mit sieben Punkten Vorsprung (16:9).