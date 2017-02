Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben ihre erste Bundesligapartie nach der WM-Pause verloren. Beim Tabellen-13. TSV GWD Minden unterlag das Team von Trainer Christian Prokop am Sonntagabend mit 23:28 (7:10). Die Leipziger bleiben trotz der dritten Niederlage in Serie auf dem neunten Tabellenplatz. Vor 3378 Zuschauern war Marvin Sommer mit sechs Treffern in der Kampa-Halle erfolgreichster DHfK-Torschütze. Beim Gastgeber ragten Aleksandar Svitlica, Christoffer Rambo sowie Dalibor Doder ebenfalls mit sechs Toren heraus.