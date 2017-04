Diese Wahnsinnsserie findet auch Ostern kein Ende. Der SC Magdeburg hat vor über 7000 Zuschauern beim TSV Hannover-Burgdorf mit 28:23 durchgesetzt. Am 26. Spieltag war es bereits der 17. Saisonsieg in der Handball-Bundesliga. Damit bleibt der SCM Tabellen-Fünfter und hat noch vier Punkte Rückstand auf die Füchse Berlin, die überraschend die SG Flensburg-Handewitt schlugen. Wettbewerbsübergreifend sind die Elbestädter bereits seit 17 Spielen ungeschlagen.

Die Magdeburger traten von Beginn an mit breiter Brust auf und lagen aufgrund ihrer starken Deckung und den Paraden von Torhüter Jannick Green schnell mit 4:1 vorne. Die Hausherren kamen über die gesamte Spielzeit nicht näher als zwei Tore an die Elbestädter heran. Robert Weber verwandelte acht seiner elf Versuche, eine sensationelle Wurfquote von über 70 Prozent. Bei Hannover konnte Nationalspieler Kai Häfner mit sieben Treffern die Niederlage nicht verhindern.

Für die Schützlinge von Trainer Bennet Wiegert geht es am Mittwoch um 19 Uhr gegen den Drittletzten TBV Stuttgart in der heimischen Getec-Arena weiter. Am kommenden Sonntag beginnt dann die heiße Phase der Saison: Im Hinspiel des Viertelfinales des EHF-Cups muss das Team nach Pamplona zu Helvetia Anaitasuna.