Bis zum 15. März will der finanziell schwer angeschlagene Ex-Meister seine Ideen für eine Rettung der Bundesliga-GmbH beim Rathaus vorlegen. Man werde das Konzept "auf Herz und Nieren" prüfen, ehe es dann über den Sportausschuss in der nächsten Stadtratssitzung am 12. April landet. Dort könnte eine finanzielle Unterstützung der Stadt beschlossen werden. Derzeit wird das vom Verein ausgefertige Konzept noch von der Sparkasse Leipzig gecheckt. Das Konzept soll den derzeitigen Finanzbedarf, Vereinbarungen mit Gläubigern und die Zukunftsplanung enthalten. Bislang zahlt die Kommune 65.000 Euro für die Jugendabteilung, weil Handball zu den Schwerpunktsportarten von Leipzig zählt.

Zuletzt blieben immer mehr Plätze leer. Bildrechte: IMAGO

Seit 2002 spielt der HCL in der damals neuen "Arena Leipzig". Bis zu 8.000 Zuschauer passen dort beim Handball hinein. Zuletzt sank der Zuschauerschnitt von 2.675 (2010) auf 1.000. Kalkuliert worden war mit 2.200. Die Betreibergesellschaft ZSL hat den Mietvertrag zum 31. Mai gekündigt. Er könnte nach aktuellem Stand nur zu schlechteren Bedingungen verlängert werden, sprich: Der HCL müsste mehr Miete zahlen. Vor dem Einzug in die Arena spielte Leipzig in der Grube-Halle und der sanierten Halle in der Brüderstraße. Experten halten einen Umzug wegen der zu hohen Kosten und den zu wenigen Zuschauern für wahrscheinlich.