Der THC reist mit einem Rumpfteam an. Eine Torhüterin und acht Feldspielerinnen, darunter die zuletzt erkrankte Kerstin Wohlbold, sollen die Überraschung schaffen. Und das wäre, laut Müller, bereits der Einzug ins Endspiel. Metzingen sei ganz stark und hätte zudem fast ein Heimspiel. "Wir wollen aber unsere Außenseiterrolle so gut als möglich wahrnehmen. Wir freuen uns, dass uns so viele treue Fans begleiten, um uns zu unterstützen und wir werden uns zerreißen. Auch wenn wir realistisch bleiben, wir schenken nichts her, kämpfen bis zum Umfallen", verspricht der Trainer.

Aber an Meister Bieitgheim führt eigentlich kein Weg vorbei. In der Meisterschaft ließ die exzellent besetzte Mannschaft nicht einen Punkt liegen. Und auch im Pokal ist der Gastgeber haushoher Favorit. "Großer Favorit ist Gastgeber Bietigheim, die nach der Meisterschaft nun auch das Double wollen. Mal sehen, wie die die Urlaubsfahrt nach Ibiza verkraftet haben", so Müller. In der Liga hatte es vergangene Woche in Bad Langensalza eine deutliche 22:33-Niederlage für den THC gegeben.