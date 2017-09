Der Thüringer HC steht im Finale des heimischen Qualifikationsturniers in der Champions League in Nordhausen. Mit einem deutlichen 31:21 (13:9) setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller gegen die Spanierinnen von Mecalia Atletico Guardes durch.

Beste Werferinnen beim THC waren Lydia Jakubisova (6 Tore), Josefine Huber und Alexandra Mazzucco (je 5). Mit viel Tempo startete der mehrfache Deutsche Meister in die Partie und ging 3:1 in Führung (5.). Die Gäste ließen sich anfangs nicht abschütteln und blieben in Schlagdistanz. Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeberinnen Stück für Stück davon. Josefine Huber erzielte in der 50. Minute erstmals eine Zehn-Tore-Führung. Im Finale am Sonntag trifft der THC auf die Schwedinnen von H65 Höörs HK, die Hypo Niederösterreich 32:19 bezwangen.