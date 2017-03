Nach zwei Siegen und einem Remis in insgesamt zehn Partien belegten die Thüringerinnen am Ende den fünften Platz in der Sechsergruppe. Schon vor dem Spiel in Skopje war klar, dass der THC keine Chance mehr auf das Erreichen des Viertelfinales hatte. Erneut beste Werferin des THC war mit sieben Treffern Iveta Luzumova, die zum Saisonende zum Liga-Rivalen Neckarsulmer Sportunion wechselt. Die meisten Treffer der Partie erzielten für Skopje Jovanka Radicevic (9). Mit dem 36:26-Sieg holte sich Vardar den Gruppensieg, vor den beiden punktgleichen Kontrahenten aus Podgorica und Budapest.