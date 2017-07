Katrin Engel hat nach reiflichen Überlegungen den Thüringer HC um die Vertragsauflösung gebeten und beendet damit ihre Karriere, um sich künftig auf Beruf und Privates zu konzentrieren. "Natürlich ist mir das nicht leicht gefallen, nach so vielen schönen Momenten mit dem Thüringer HC. Besonderer Dank an all die tollen Menschen und Fans, die ich in der THC-Familie kennenlernen durfte", sagte die 33-Jährige.

Sieben deutsche Meistertitel

Katrin Engel lief insgesamt 284 Mal für den Thüringer HC auf. Bildrechte: IMAGO Engel gewann mit dem Thüringer HC, für den sie seit 2010 auflief, sechs Deutsche Meistertitel und dazu zweimal den DHB-Pokal. Für die Thüringerinnen stand Engel 284 mal auf dem Parkett und erzielte dabei unglaubliche 1.260 Tore. Zuvor gewann sie mit dem 1. FC Nürnberg, wo damals THC-Trainer Herbert Müller ebenfalls unter Vertrag stand einmal den deutschen Titel, mit Bayer 04 Leverkusen gelang ihr ein weiterer Sieg im DHB-Pokal. Vor ihrem Wechsel in die Bundesliga wurde sie mit Hypo Niederösterreich österreichische Meisterin und Pokalsiegerin. Auch in der österreichischen Nationalmannschaft war sie eine wichtige Säule: In 215 Länderspielen erzielte sie 892 Tore.

Coach Herbert Müller: "Eine ganz Große verlässt die Bühne"

Mit dem THC-Coach Herbert Müller verbindet Engel eine besondere Beziehung. Bereits in Nürnberg (2006-2009) arbeiteten beide zusammen: "Mir ihr verlässt eine der ganz Großen die Handballbühne. Solche Spielerinnen findet man höchst selten. Fleißig, bescheiden, zuverlässig, mit einer unglaublichen Qualität im linken Arm, schnell, zweikampfstark in Angriff und Abwehr und dazu unfassbar mannschaftsdienlich. Selten habe ich so eine Spielerin gesehen, die im Rückraum und auf Außen, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr alles für ihr Team tut. Ihre unzählige Titelsammlung belegt diese Qualitäten. Neben den Mannschaftserfolgen will ich nur die WM-Torjägerkanone in China erwähnen. Ich persönlich verliere eine treue Weggefährtin, sowohl beim Thüringer HC als auch meinen Kapitän im Nationalteam. Wir alle haben ihr hier viel zu verdanken. Sie ist der Inbegriff der sportlichen Erfolge des Thüringer HC. Crisu ist nicht zu ersetzen. Ich verbeuge mich vor dem Menschen und der Spielerin Katrin Engel und sage einfach nur persönlich: Danke!"