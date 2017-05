Die Handballerinnen des Thüringer HC haben im elften Bundesliga-Heimpiel der Saison ihren elften Heimsieg gefeiert. In einem Nacholspiel des 21. Spieltages gelang den THC-Frauen am Mittwochabend gegen Bayer Leverkusen ein deutlicher 28:18(16:11)-Triumph.

Vizemeister THC ging verletzungsgeplagt in das Spiel - nach dem Ausfall von Maria Kiedrowski, die sich beim Erwärmen am Rücken verletzte, fehlten dem entthronten Titelträger sechs Spielerinnen. Doch das Team von Coach Müller begann die Partie couragiert, nur bis zum 4:4 (9.) konnte Bayer mithalten. Dann zog der THC auf 7:4 davon (14.). Mit einem Zwischenspurt auf 13:7 (22.) setzte sich der Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit vorentscheidend ab. Mit 16:11 ging es in die Pause.

Houette konnte sieben Tore bejubeln. Bildrechte: IMAGO

Auch in der zweiten Hälfte hielten die THC-Frauen das Tempo hoch und zeigte sich in der Abwehr geschlossen. Kurz vor Spielende führten die Thüringerinnen in der heimischen Salza-Halle beim 26:26 (57.) erstmals mit zehn Toren. Beste Werferinnen bei den Gastgeberinnen waren Manon Houette (7 Tore), Meike Schmelzer und Katrin Engel (je 5), die großen Anteil am 21. Saisonsieg hatten. Bei den Gästen war Jennifer Rode mit sechs Toren am erfolgreichsten.