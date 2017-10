Der Thüringer HC hat am Sonntag seine zweite Niederlage in der Gruppenphase der Champions League einstecken müssen. Gegen das ungarische Team FTC Budapest kassierte das Team von Herbert Müller eine bittere 25:29 (15:14)-Pleite. Dabei starteten die Thüringerinnen wie die Feuerwehr und gingen schnell mit 4:0 in Führung (4.). Mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die Gäste immer besser in die Partie und setzten sich am Ende durch ihre individuelle Klasse durch. Beim THC konnte vor allem Iveta Luzumova glänzen. Auf Seiten der Gastgeberinnen war es Nerea Pena Abaurrea, welche am Ende des tages auf neun Treffer kam.