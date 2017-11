Der mehrfache Meister und Pokalsieger trat in Budapest ohne die Nationalspielerinnen Anne Hubinger und Saskia Lang sowie vier weitere Spielerinnen an. Dennoch kam er gut in die Partie und ging durch Luzumova 2:1 in Führung. Zwar offenbarte die THC-Abwehr Probleme mit der wurfgewaltigen Marija Jovanovic, doch im Angriff lief es. Scheffknecht traf in der 24. Minute zur ersten Drei-Tore-Führung ( 13:10 ). Nach dem Wechsel drehten die Gastgeberinnen etwas auf. Nach dem Ausgleich zum 18:18 ( 32. ) zogen sie auf 26:23 ( 54. ). Dem THC verließen die Kräfte. So brachte Budapest die Führung ins Ziel.

Iveta Luzumova traf gegen Budapest fünf Mal (Archiv). Bildrechte: imago/Gerhard König