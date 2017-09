Am 3. Spieltag konnten die Handball-Damen vom THC einen deutlichen Sieg in der Handball-Bundesliga einfahren. Mit 39:25 bezwang das Team von Herbert Müller die Mannschaft aus Neckarsulm und bleibt damit weiter ohne Punktverlust.

Nachdem die Gäste durch Breitlinger das erste Tor der Partie erzielten, kamen die Thüringerinnen danach super ins Spiel und führten nach 14 Minuten bereits mit 9:3. Besonders die Defensive des THC überzeugte und bot den Gästen kaum Gelegenheiten. So war das Spiel zur Pause nahezu erschienen. Mit 18:9 ging es in die Kabinen.

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Thüringerinnen deutlich überlegen. Vor allem Anne Hubinger spielte nach dem Seitenwechsel groß auf und konnte in der 40. Minute bereits ihren fünften Treffer zum 21:11 erzielen. Im weiteren Verlauf des Spiels waren die Neckarsulmer überfordert mit den ständigen Positionswechseln im Angriff. So geriet der Sieg der Handballerinnen vom THC nicht mehr in Gefahr und das Spiel endete mit 39:25.