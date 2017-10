Handball | Champions League THC verliert daheim gegen Skopje

Gruppe C, 1. Spieltag

Nach dem Auftaktsieg gegen Larvik musste der Thüringer HC am Sonnabend die erste Niederlage in der Champions League einstecken. Den Grundstein legten die Gäste in der ersten Hälfte mit einer starken Angriffsleistung.