Es ging um viel, das merkte man in den ersten 20 Minuten auch beiden Teams an. Beide Abwehrreihen standen gut, vorn klappte zunächst nicht so viel. Der THC, der Team von Erfolgstrainer Herbert Müller, konnte sich zunächst nicht absetzen, scheiterte immer wieder an der schwedischen Torfrau. Dann steigerten sich die Gastgeberinnen, zogen von 10:8 auf 16:9 davon. Und als kurz nach der Halbzeit das 17:9 fiel, sah es nach einem gemütlichen Nachmittag für den THC aus. Doch der Vize-Meister wurde nachlässiger, vergab beste Chancen und griff in der Defensive nicht mehr resolut zu. So kam Höör bis auf 26:23 heran. In den engen Situationen sorgte die Slowakin Lydia Jakubisova für Ruhe und die wichtigen Tore. Und hinten gelangen Dinah Eckerle einige wichtige Paraden. Der Vorsprung wuchs wieder auf 30:24 (57.). Damit war die Sache durch, der Widerstand der Schwedinnen gebrochen.