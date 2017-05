Der sechsmalige Handballmeister Thüringer HC will am Sonnabend seine sechste und letzte neue Spielerin für die kommende Saison vorstellen. Cheftrainer Herbert Müller kündigte an: "Es wird ein Knaller. Wir haben eine tolle, hochkarätige Spielerin verpflichtet."

THC-Trainer Herbert Müller (Archiv) Bildrechte: IMAGO