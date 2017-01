Die Französin Manon Houette zeigte in der ersten Hälfte eine bärenstarke Leistung. Bildrechte: IMAGO

In der gut besuchten Nordhäuser Wiedigsburghalle startete der Thüringer HC mit einer konzentrierten Leistung. Die THC-Abwehr stand dicht und ließ gegen den russischen Meister keine "einfachen" Punkte zu. Auch in der Offensive lief es absolut rund. Bis zur fünften Spielminute ging der THC durch Tore von Iveta Luzumova, Katrin Engel und Manon Houette mit 3:0 in Führung. In den nachfolgenden Spielminuten versuchten sich die Spielerinnen des HC Astrachan durch ein körperbetontes Spiel wieder in die Partie reinzukämpfen. Jedoch weitestgehend ohne Erfolg. Die Thüringerinnen spielten sich vor heimischer Kulisse in einen wahren Rausch und gingen, angeführt von der stark aufspielenden Französin Manon Houette, mit einer komfortablen 15:9-Führung in die Halbzeitpause.