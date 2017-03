Jana Krause im Tor des THC (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Der Thüringer HC muss bis zum Saisonende auf Torhüterin Jana Krause und die ungarische Nationalspielerin Szimonetta Planeta verzichten. Das teilte der Verein mit. Der 23 Jahre alten ungarischen Rückraumspielerin wurde eine Schraube im Knie entfernt. Die sechs Jahre ältere Torhüterin soll am 15. März am Meniskus operiert werden.



"Dadurch wird es für den Rest der Spielzeit nicht einfacher, aber da müssen wir durch", sagte Cheftrainer Herbert Müller zum Ausfall der beiden Leistungsträgerinnen vor dem voraussichtlich letzten Saison-Heimspiel in der Champions League am Sonntag ( 14 Uhr) in der Nordhäuser Wiedigsburghalle gegen FTC Rail Cargo Budapest.