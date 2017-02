Handball | Champions League THC zeigt mitreißendes Spiel gegen Skopje

Alles gegeben und doch verloren. Der Thüringer HC hat gegen das Topteam Vardar Skopje beim 29:31 (13:18) ein starkes Spiel gezeigt. Am Ende einer mitreißenden zweiten Halbzeit fehlte auch etwas das Glück, um einen Punkt gegen den großen Favoriten mitzunehmen. Dabei hatte THC-Torfrau Jana Krause einen Sahnetag, was ihrem Team alle Chancen eröffnete. Die 1.500 Zuschauer in der Wiedigsburghalle Nordhausen kamen am Sonntag jedenfalls voll auf ihre Kosten.