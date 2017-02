Am Freitag (20:15 Uhr) trifft die Deutsche Handball-Nationalmannschaft im sogenannten Allstar Game in der Arena Leipzig auf eine Bundesliga-Auswahl. Diese Show-Veranstaltung ist zugleich der letzte Auftritt von Dagur Sigurdsson als Coach des DHB-Teams. Der Isländer wurde mit den "Bad Boys" 2016 Europameister und holte die Bronzemedaille bei den Olympischen Sommerspielern in Rio de Janeiro. Leipzig war bereits von 2011 bis 2014 Gastgeber für das Allstar Game. In den vergangenen beiden Jahren wurde die Partie in Nürnberg ausgetragen.

Dagur Sigurdsson hält seinen größten Triumph mit dem DHB-Team in den Händen: den EM-Titel 2016. Bildrechte: IMAGO